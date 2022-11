"Cristiano Ronaldo estava a ser humilhado e fez bem em abandonar o banco"

Cristiano Ronaldo, craque do Manchester United

Paulo Futre comenta o episódio no encontro com o Tottenham e fala ainda da relação entre Félix e Simeone no Atlético.

A reação entre Erik ten Hag e Cristiano Ronaldo tem sido um dos temas quentes da atual temporada e foi mais uma vez comentado por Paulo Futre. O antigo internacional inglês recordou o percurso do capitão da Seleção Nacional e garante que teria a mesma opinião se Messi estivesse na mesma situação.

"Ten Hag não pode fazer o que fez. Tenho respeito por ele, mas Cristiano foi cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. Não lhe podes dizer para entrar a dois minutos do fim. Se Ronaldo diz que não quer, há polémica, se entra é uma humilhação", afirmou, recordando o caso verificado contra o Tottenham.

"Se Ronaldo está convocado, deve jogar 20 minutos, não dois. E se não está bem é melhor não o convocar. Assim, está a ser humilhado e ele fez bem em ir embora do banco. Viram o que [Ten Hag] disse após o jogo com o City? Não o colocou em campo por respeito, mas duas semanas depois queria que jogasse dois minutos. Não pode fazer isso. Cristiano é português e um amigo, mas diria o mesmo se fosse com Messi", completou numa entrevista à SerieANews.com.

João Félix também vive um momento delicado, mas com Simeone no Atlético. "Pensei que os problemas com Simeone fossem como uma zanga entre pai e filho, mas há algo mais. Vamos ver o que acontece em janeiro. Dizem-se muitas coisas. Não quero falar demasiado, porque gosto muito de ambos", comentou Futre.