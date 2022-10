Ronaldo estará "furioso" e "descontente" com Erik ten Hag

"The Times" refere que o internacional português tem questionado os métodos de treino do ex-Ajax.

Cristiano Ronaldo não está a ter um início de época nada fácil no Manchester United. Envolvido em muitos rumores sobre o futuro e tendo falhado grande parte da pré-temporada dos "red devils", o internacional português foi relegado para o banco de suplentes, tendo atuado em apenas nove jogos, entre Liga Europa e Premier League, nos quais somou um golo e uma assistência.

Este sábado, o jornal "The Times" revela que o internacional português estará "furioso" e "descontente" com o treinador, Erik ten Hag, que esta temporada assumiu o comando técnico do clube inglês. De acordo com as mesmas informações, Ronaldo tem questionado os métodos de treino do neerlandês, considerando-o "teimoso" e preocupado em colocar o Manchester United a jogar com o mesmo estilo do Ajax, clube que orientou antes chegar aos "red devils".

Cristiano Ronaldo também não terá ficado satisfeito com a justificação que Ten Hag deu para não ter tirado o português do banco de suplentes na derrota no dérbi de Manchester (6-3), com o City.