Ronaldo: "Estamos na luta e o nosso sonho continua bem vivo!"

O capitão da Seleção Nacional recorreu às redes sociais para reagir ao apuramento de Portugal para os oitavos de final do Mundial.

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para reagir ao apuramento de Portugal para os oitavos de final do Mundial do Catar, conseguido após a vitória, por 2-0, diante do Uruguai, com dois remates certeiros de Bruno Fernandes.

O capitão da equipa das Quinas escreveu o seguinte: "Estamos nos oitavos do Mundial! Grande trabalho, equipa! Frente a um adversário de grande mérito, fizemos valer a nossa força e a nossa qualidade. Vamos em frente! Estamos na luta e o nosso sonho continua bem vivo! Força, Portugal!".

Contra a turma "charrúa", o camisola sete da formação lusa chegou à 193ª internacionalização A, somando, até ao momento, 118 golos.