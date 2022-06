Ronaldo: "Está na hora de reforçar a liderança"

Capitão da Seleção Nacional publicou nas redes sociais a poucos horas do Portugal-Chéquia

Portugal esta quinta-feira a Chéquia, num encontro da terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações. Depois do empate a um golo, em Sevilha, frente à Espanha, e da primeira vitória, face aos suíços (4-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e consequente liderança na poule, a Seleção Nacional defronta, na ronda três, um oponente com menos argumentos, mas que tem apresentado qualidade para lutar com os favoritos.

Ora, a cerca de quatro horas do pontapé de saída em Alvalade, Ronaldo fez uma publicação nas redes socais, apelando ao apoio e deixando claro o objetivo da seleção portuguesa.

"Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal", pode ler-se.