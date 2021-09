Ronaldo está de volta: português é titular no Manchester United-Newcastle

O Manchester United-Newcastle começa às 15h00. Cristiano Ronaldo é titular.

Cristiano Ronaldo é titular no Manchester United, no jogo que marca o regresso do português a Old Trafford. A partida inicia às 15h00.

O português Bruno Fernandes também joga de início na equipa orientada por Solskjaer.

Eis o onze titular:

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Luke Shaw; Matic e Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes e Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Onze titular do Newcastle: Woodman; Hayden, Lascelles e Clark; Manquillo, Willock, Longstaff e Ritchie; Almirón, Joelinton e Saint-Maximin.