Ronaldo espera "aventura repleta de sucessos": "Não há impossíveis"

Ronaldo é uma das armas de Portugal no Mundial

Mensagem do craque nas redes sociais. Portugal defronta o Gana na quinta-feira.

Portugal entra em cena no Mundial do Catar na quinta-feira (16h00), frente ao Gana, e é com grande otimismo que Ronaldo encara o desafio.

"Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força, Portugal!", escreveu o capitão da Seleção Nacional nas redes sociais.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Recorde-se que Portugal está inserido no Grupo F e medirá também forças com Uruguai e Coreia do Sul.