Ronaldo emocionado com o recorde de golos: "Ainda não fechei a conta"

Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor marcador de sempre de seleções (111 golos), ultrapassando o iraniano Ali Daei.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo escreveu uma mensagem sobre o recorde alcançado esta quarta-feira. O português é agora o melhor marcador de sempre de seleções, com 111 golos.

Numa longa mensagem, o avançado do Manchester United e capitão da equipa das Quinas dirigiu a palavra aos portugueses, mas também aos companheiros de equipa e adversários.

Leia a mensagem na íntegra:

"Nem consigo expressar-me em palavras! Estou emocionado com esta sensação incrível. Vamos, Portugal! Vamos!

De todos os recordes que bati durante a minha carreira - e, felizmente, foram alguns - este é muito especial para mim e deixa-me muito orgulhoso.

Em primeiro lugar, porque cada vez que represento o meu país, é um momento especial, por estar a defender Portugal e a mostrar ao mundo do que é que os portugueses são feitos. Em segundo, porque as competições de seleções sempre tiveram um impacto forte em mim enquanto crescia, a ver os meus ídolos jogar pelos seus países nos Europeus e Mundiais. Mas, finalmente, e acima de tudo, porque marcar 111 golos por Portugal significa 111 momentos tal como os que experienciámos hoje no Algarve. Momentos de união e felicidade de milhões e milhões de portugueses ao redor do globo. Para eles, todos os sacrifícios valem a pena.

Outro motivo para que eu fique tão feliz com esta marca é o facto de o Ali Daei ter colocado a fasquia tão elevada. Ao ponto de eu, a certa altura, ter questionado se conseguiria alcançá-lo. Parabéns a ele por ter aguentado o recorde por tanto tempo e obrigado por ter sempre mostrado respeito por mim sempre que eu marcava e me aproximava dele.

Obrigado, Portugal. Obrigado a todos os meus companheiros de equipa e adversários por fazerem desta jornada algo tão inesquecível. Vamos continuar a encontrarmo-nos dentro de campo nos próximos anos. Ainda não fechei a conta..."