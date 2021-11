De regresso a Old Trafford, o português está "chocado" com a falta de ambição reinante no clube e os números comprovam as diferenças entre 2009 e 2021

Aos 36 anos, os sonhos de grandeza de Cristiano Ronaldo no seu "romântico" regresso ao Manchester United têm-se vindo a dissipar face à crise desportiva na qual o clube se encontra, bem patente na humilhante goleada sofrida diante do Liverpool (0-5) e na derrota com o City (0-2), onde nunca esteve à altura de contrariar a superioridade do rival.