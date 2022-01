"Ronaldo? Embora seja uma multinacional ambulante, é possível brincar com ele"

Bonucci e Chiellini, antigos companheiros de equipa de Cristiano Ronaldo, recordam a passagem do agora futebolista do Manchester United por Turim.

Leo Bonucci e Giorgio Chiellini foram convidados de Fedez, rapper italiano, no podcast Muschio Selvaggio e um dos temas abordados por a chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus, em 2018. Os centrais contaram que o internacional português nunca se comportou como uma estrela e que é possível brincar com o avançado, apesar de estar ser uma "multinacional ambulante".

"Quando chegou à Juventus estávamos preparados para um hype [aumento] mediático em torno de todas as suas ações. Mas, a partir do momento em que integrou no grupo, comportou-se sempre de forma normal e deu-se bem com toda a gente. Não agiu como uma estrela. Embora seja uma multinacional ambulante, é possível brincar com ele", referiram os dois italianos que continuam ao serviço dos bianconeri.