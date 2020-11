"Ronaldo? Em Espanha com 31 anos fazes um jogo mau e estás acabado"

Luís Figo comentou rendimento de Cristiano Ronaldo, com 35 anos.

Durante o Marca Sport Weekend, Luís Figo falou de Cristiano Ronaldo e do rendimento do internacional português, com 35 anos.

"Não me surpreende o rendimento que está a ter porque o Cristiano sempre foi um grande profissional. Se as lesões o respeitarem vai continuar a marcar golos porque é um dom que tem, e se continuar com a sorte do físico o respeitar. A idade influencia em termos de recuperação e velocidade, claro, mas se isso o continuar bem, com a sua capacidade de decisão e de marcar golos, vai continuar assim por muito tempo ainda", começou por dizer.

"Creio que em Itália, e digo isto por experiência, têm uma forma de pensar em relação à idade dos jogadores que não é como em Espanha. Aqui fazes os 30 ou 31 e ao primeiro jogo mau já dizem que estás acabado. Em Itália julgam-te apenas pelo rendimento e não pelo cartão de identidade", finalizou.