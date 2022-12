Ronaldo em candidatura ao Mundial'2030 rival à de Portugal? Em Espanha dizem que sim

Jornal "Marca" avança que o capitão da Seleção nacional será embaixador da candidatura saudita ao Mundial'2030.

O futuro de Cristiano Ronaldo tem sido um dos grandes temas na ordem do dia no mundo do futebol. Sem ainda o ter definido de forma oficial, a Imprensa espanhola avançou na noite de quarta-feira que o acordo com o Al Nassr estaria fechado. Na manhã desta quinta-feira, surgem novos pormenores na Imprensa do país vizinho.

De acordo com o jornal "Marca", o capitão da Seleção Nacional irá mesmo assinar o contrato com o clube da Arábia Saudita, por dois anos e meio, mas a ligação ao referido país será prolongada até 2030, como embaixador da candidatura saudita ao Mundial'2030.

Ao confirmar-se este cenário, o internacional português será a cara de uma candidatura rival à de Portugal (candidatura conjunta com Espanha e Ucrânia).

Ainda segundo as mesmas informações, Ronaldo irá ganhar 200 milhões de euros ao fim das duas temporadas e meia, sendo que o valor aumentará depois, quando assumir o cargo de embaixador.