"Ronaldo é um grande fracasso do Mundial. O ego prejudicou a seleção e a ele próprio"

Palavras de Lothar Matthaus, num artigo de opinião assinado no jornal "Bild".

Lothar Matthaus, campeão do Mundo e da Europa pela Alemanha, comparou os desempenhos de Cristiano Ronaldo - afastado nos quartos de final - e Lionel Messi - vencedor - no Mundial'2022.

"Claramente, o Cristiano Ronaldo é um grande fracasso do Mundial, o oposto de Messi. O ego prejudicou a seleção e a ele próprio. Já foi um grande jogador, um goleador de classe mundial. Agora, danificou permanentemente o que alcançou. É difícil, para mim, imaginá-lo em qualquer clube. Eu até que sinto pena dele", escreveu num artigo de opinião assinado no jornal "Bild".

Matthaus recorreu ao artigo de opinião também para criticar a seleção alemã.

"O técnico dos Países Baixos, Louis van Gaal, disse antes do primeiro jogo: 'Chega de braçadeiras 'One Love'. Ponto. A Federação alemã nunca colocou o ponto, apenas uma vírgula. Isso contribuiu para o desastre. A nossa equipa jogou melhor do que muitos avaliaram. Mas não quero protegê-los totalmente, é claro que há erros desportivos que foram cometidos. No entanto, havia outros ruídos de fundo que atrapalhavam o foco no futebol - e é disso que se trata um Campeonato do Mundo", afirmou.