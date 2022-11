Ronaldo e um golo no último minuto da final do Mundial: "Posso dizer, terminaria a minha carreira"

Declarações de Cristiano Ronaldo na entrevista concedida a Piers Morgan

Futuro da carreira: "Quero jogar mais dois ou três anos, no máximo. Quero acabar aos 40. É uma boa idade. Mas não sabemos o futuro, às vezes planeamos uma coisa, mas a vida é dinâmica e as coisas mudam"

Portugal-Argentina na final do Mundial, Ronaldo marca dois golos, Messi também e aos 90'+4, hat-trick de Ronalldo e Portugal sagra-se campeão do Mundo: "Isso seria bom demais. Não esperaria um sonho assim tão bom quanto esse.

Se acontecesse: "Por, mim até podia marcar outro jogador, não me importava. Se Portugal chegar à final e alguém marcar que não eu, mesmo que seja o guarda-redes, eu serei a pessoa mais feliz do Mundo. Mas se isso acontecesse, posso dizer que terminaria a minha carreira. Se isso acontecesse".