Ronaldo e seis companheiros da Juventus sujeitos a castigo por furarem "bolha"

Cinco dos jogadores em questão, incluindo o CR7, fizeram-no para rumar às respetivas seleções nacionais.

Cristiano Ronaldo e outros seis jogadores da Juventus deverão ser sancionados por terem furado a "bolha" de isolamento do clube campeão italiano na segunda-feira.

O astro português - assim como Bentancur, Cuadrado, Danilo e Dybala - viajou para Portugal de forma a juntar-se à concentração da Seleção Nacional. Buffon e Demiral, por sua vez, decidiram voltar às respetivas residências.

De acordo com a imprensa italiana, a responsabilidade passou a ser assumida pelos jogadores a partir do momento em que deixaram a "bolha" da Juve. O plantel às ordens de Andrea Pirlo está em isolamento desde que, no sábado, foram detetados dois casos positivos de covid-19.

O clube informou a autoridade de Saúde de Turim do sucedido e, segundo Roberto Testi, diretor do Departamento de Prevenção da instituição, a situação deverá ficar resolvida com o pagamento de multas: "Penso que não foi cometida qualquer infração grave e, se recoreram a voos privados, talvez paguem uma multa. Os jogadores não deverão ter problemas com isso", assinalou, citado pelo Corriere di Torino.