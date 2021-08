Ronaldo e Pogba a custo zero? Conheça o novo plano do PSG

A teoria é avançada esta segunda-feira pela estação de televisão britânica Sky Sports

Messi pode estar longe de ser a última estrela planetária a ser contratada pelo PSG nos próximos tempos. Aliás, segundo explica A estação de televisão britânica Sky Sports, o clube francês já tem um plano para o verão de 2022 e que significará a contratação de Cristiano Ronaldo e Pogba. A custo zero, à imagem do que sucedeu com o astro argentino neste mês de agosto.

Ora, segundo a notícia da Sky Sports, Ronaldo cumprirá o último ano de contrato com a Juventus e no verão juntar-se-á a Messi no PSG. O mesmo sucederá com Pogba, médio francês do Manchester United, que em junho de 2022 vê chegar ao fim o contrato com os red devils.