Ronaldo e os craques na liga saudita: "Este ano vai ser competitivo"

Jogadores como Benzema, Kanté, Brozovic, Jota, Rúben Neves e outros rumaram à Arábia Saudita

A liga da Arábia Saudita atacou em força no mercado europeu e muitos craques chegaram a clubes daquele país, facto que Ronaldo destaca e pelo qual se congratula.

"Não é só Jorge Jesus, é com todas as equipas fortes na Arábia. A liga vai crescer, este ano vai ser competitivo pela magnitude de jogadores que foram para lá, vai ser muito interessante", afirmou, a propósito da chegada do treinador português, assim como de jogadores do nível de Benzema, Kanté, Brozovic, Rúben Neves ou Jota, entre outros.

Sobre o estágio do Al Nassr no Algarve, onde esta noite os sauditas bateram o Farense por 5-1, está satisfeito: "Tem sido um estágio muito positivo, temos treinado bastante, tem estado quente mas bom comparado com Riade. A pré-época é altura difícil, mas faz parte para começar da melhor maneira. Temos staff português e estamos muito felizes. Aqui [no Algarve] costuma correr bem para mim, não sabia que tinham sido tantos golos, espero fazer um golinho no próximo jogo."

Questionado sobre o regresso do ex-colega Di María ao Benfica, atirou: "Não vou comentar, se me fizeres uma pergunta do Sporting... Só falo do Al Nassr."

Rivalidade com Talisca pelo título de melhor marcador? Ronaldo respondeu: "Importante é ganhar troféus. Se lhe perguntares ao Talisca se quer ser campeão ou melhor marcador, ele diria ganhar o título."