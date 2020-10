"Ronaldo é obcecado pelos golos, pelas estatísticas", diz Pjanic

Primeiro no Barcelona, agora na Juventus. Pjanic é um dos felizardos do mundo do futebol que partilhou balneário com Ronaldo e Messi, dois jogadores que admira.

Miralem Pjanic faz parte de um lote reduzido de jogadores qeu teve a oportunidade de partilhar o balneário com Ronaldo e Messi e, de forma natural, faz rasgados elogios aos dois astros do futebol mundial. Sobre o português, destaca mais o trabalho e a vontade de ganhar. Já sobre La Pulga, o médio enaltece os gestos técnicos que protagoniza com uma "simplicidade" anormal.

"Ronaldo é um absoluto campeão. Um trabalhador incrível, que tem cuidado com cada pormenor, que é obcecado pelos golos, pelas estatísticas, pelas vitórias. É um ganhador, um líder, mas também alguém que se integra no seio do grupo de forma agradável", referiu o bósnio que agora atua na Juventus, mas que alinhava no Barcelona, de Messi.

"O Messi é fantástico. É difícil de descrever: o que vês nos jogos faz-te pensar que é um extraterrestre, mas ao vê-lo de perto, nos treinos, percebes que ele é mesmo assim, é a sua condição natural. A simplicidade com que faz gestos técnicos incríveis é o que mais impressiona. Sempre que ele tem a bola, alguma coisa acontece. É um fenómeno", atirou numa entrevista ao jornal italiano Tuttusport.

"Daqui a uns anos, quando pararem, vamos perceber o nível a que eles chegaram, a quantidade de golos que marcaram. Os campeões que são. Tenho o privilégio de ter jogado com os dois, de os ver de perto e de aprender com eles", acrescentou.