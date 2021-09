Ronaldo e o regresso ao Manchester United: "Não estou cá para passar umas férias"

Ronaldo regressou ao Manchester United, 12 anos depois da milionária saída para o Real Madrid

Cristiano Ronaldo está de regresso ao Manchester United e à medida que a estreia com a camisola dos red devils em 2021/22 se aproxima, o clube inglês vai insistindo em conteúdos com o craque português. Esta quinta-feira, foram relevadas imagens de CR7 a pisar de novo o relvado de Old Trafford, ponto prévio para uma entrevista com i, antigo companheiro de equipa no United, o defesa Wes Brown.

"Não estou cá para passar umas férias", afirmou, desde logo, Ronaldo. "Como já afirmei, foi bom no passado, fomos capazes de ganhar coisas importantes. Não envergava esta camisola há muitos anos e agora estou aqui para ganhar novamente", acrescentou.

Ronaldo mostra otimista de que o Manchester United pode regressar a conquistar títulos com regularidade. Sinto que sou capaz. Eu e os meus companheiros de equipa. Estou pronto. Esta é uma boa oportunidade para mim, para os adeptos, para o clube, de conseguirmos dar um passo em frente. Sinto-me preparado e creio que será algo grandioso nos próximos três ou quatro anos", conclui o número sete.