Ronaldo e o regresso a Inglaterra: "Os jogadores são um pouco mais honestos"

Craque português do United abordou o regresso a Manchester esta temporada e mostra-se encantado com a decisão.

Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista à "DAZN", numa conversa onde o regresso ao Manchester United e ao futebol inglês mereceu grande destaque. "Estou feliz por estar de volta. Sinto-me bem. Ainda me estou a readaptar: outro idioma, outro futebol, a Premier, jogadores novos, sistema diferente, o tempo... Até agora as coisas estão a correr bem", disse.

A estreia, frente ao Newcastle, foi abrilhantada com dois golos. "Estava muito nervoso, como se tivesse 18 ou 19 anos. Mas estive bem. No dia antes do jogo falei com os meus amigos, estavam emocionados. A minha família também, especialmente a minha mãe", recordou. "As pessoas não me viam há muitos anos. Correu bem, foi um dia genial e senti-me orgulhoso na manhã seguinte", completou.

Ronaldo falou igualmente sobre as diferenças que encontrou no futebol inglês. "O futebol é mais rápido do que em qualquer outro campeonato em que joguei. Os jogadores são um pouco mais honestos, na minha opinião. Refiro-me ao facto de não darem tantos 'pontapés'. Os árbitros não marcam muitas faltas, apontou.

"Joguei seis anos na Premier, tenho boas recordações, mas esta é uma etapa nova na minha vida. Tenho de adaptar-me, mas a minha vontade, mentalidade e filosofia são as mesmas", rematou.