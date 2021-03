Ronaldo e o grande obstáculo do Real Madrid: em Espanha, apontam uma solução

Salário elevado e pagamento avultado de impostos dificulta as pretensões "merengues". Mas pode haver uma solução...

O interesse do Real Madrid no possível regresso de Cristiano Ronaldo ao clube tem feito manchetes em Espanha ao longo dos últimos dias e, agora, colocam em cima da mesa uma hipótese que poderia permitir aos "merengues" contornarem um dos grandes obstáculos à operação: a carga fiscal.

Vamos por partes. Em Itália, onde representa a Juventus desde 2018, o CR7 beneficia de um regime de impostos muito mais "folgado" do que aquele a que estava sujeito em Espanha. De acordo com Toni Roca, especialista em direito desportivo, em solo espanhol, Ronaldo teria de pagar quase 100 vezes mais em impostos do que em terras italianas.

"CR7 desfruta de um regime fiscal especial. Não foi para Itália por acaso, é um país que tem o tratamento fiscal mais favorável entre as cinco grandes ligas da Europa. Por exemplo, se pensarmos nos 40 milhões de euros que recebe por ano em direitos de imagem, Cristiano pagaria impostos 100 vezes superiores caso estivesse em Espanha. E isto sem falar do salário", refere Toni Roca, citado pelo diário Marca. A alternativa que se coloca, segundo o advogado, passa por um contrato com a duração de... uma época.

"Se Cristiano assinasse por uma época com o Real Madrid, pagaria impostos como não residente. Não pagaria os direitos de imagem e só ficaria sujeito a 19 por cento de imposto sobre rendimento", explica Toni Roca. A condição para a concretização deste plano seria libertar o astro portugês antes de 30 de junho de 2022, uma vez que, a partir daí, passaria a ser considerado residente.

Na Juventus, clube ao qual está ligado até 2022, Ronaldo aufere um salário a rondar os 31 milhões de euros limpos por ano.