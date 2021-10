Ronaldo e o final da carreira: "Não é o que as pessoas querem, é o que eu quero"

Declarações de Cristiano Ronaldo à estação de televisão britânica Sky Sports

Cristiano Ronaldo, entrevistado pela estação de televisão britânica Sky Sports, colocou um pouco de água fria na ideia de que o ponto final na carreira esteja próxima. "Mas porquê? Penso que ainda não chegou a minha hora", disse o craque português do Manchester United.

"Não é o que as pessoas querem, é o que eu quero", acrescentou logo depois. "Quando não me sentir capaz de correr, driblar, rematar, quando ficar sem força... Mas, ainda tenho essas coisas, por isso quero continuar, ainda me sinto motivado", afirmou na mesma entrevista.

"Essa é a palavra, motivado. Motvado para fazer as minhas coisas, para fazer as pessoas felizes, a minha família feli, os fãs e a mim próprio", acrescentou

"Fala-se de Portugal mas na Liga dos Campeões eu tenho mais golos, mais vitórias, assistências... tudo. Quero continuar. Gosto de jogar futebol. Sinto-me bem a fazer as pessoas felizes", concluiu Ronaldo