Ronaldo e o Atlético: Georgina falou sobre o rumor que aqueceu o verão

Companheira do craque português assegura que vestir a camisola colchonera nunca esteve na mente de Ronaldo.

O Atlético de Madrid foi um dos clubes associados a Cristiano Ronaldo no passado recente, mas Georgina Rodríguez, companheira do craque português, assegura que esse cenário nunca passou pela cabeça de CR7.

Presente no programa de televisão "El Hormiguero", com a segunda temporada da sua série no canal Netflix como pano de fundo, assegurou: "Não, isso nunca lhe passou pela cabeça".

No passado verão, muito se falou sobre um eventual regresso de Ronaldo à capital espanhola, onde foi muito feliz com a camisola do Real. Nessa altura, a porta que se abria, segundo algumas informações, era a do Atlético, o que motivou até a contestação de alguns adeptos colchoneros.

O avançado acabou por continuar no Manchester United, mas, num contexto de polémica, acabaria por rescindir antes do Mundial do Catar e rumar depois à Arábia Saudita, onde representa o Al Nassr.