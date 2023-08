Ronaldo e Luís Castro celebram: Al Nassr conquista a Champions árabe

O Al Nassr, treinado por Luís Castro, bateu o Al Hilal, de Jorge Jesus

O Al Nassr, treinado pelo português Luís Castro, conquistou a Taça dos Clubes Campeões Árabes, ao vencer a final diante do Al Hilal, de Jorge Jesus, por 2-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo.

O Al Hilal, que contou com o internacional português Rúben Neves entre os titulares, inaugurou o marcador, aos 51 minutos, através do brasileiro Michael, mas o capitão da seleção portuguesa empatou, aos 74, e consumou a reviravolta no prolongamento, aos 98.

Esta foi a primeira vez que o Al Nassr conquistou a Taça dos Clubes Campeões Árabes, tendo sido também o primeiro troféu que Luís Castro e Cristiano Ronaldo arrecadaram ao serviço do emblema de Riade.