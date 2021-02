Ronaldo e Georgina ajudam menino com cancro raro

Tomás, de 7 anos, já está em Barcelona para iniciar tratamento

Numa atitude de enorme solidariedade e altruísmo, Cristiano Ronaldo e a namorada Georgina Rodríguez ajudaram Tomás, um menino de sete anos, de Braga, que luta contra um neuroblastoma, a ir a Barcelona submeter-se a um tratamento inovador. É a própria irmã de Georgina que divulga isso mesmo nas redes sociais, agradecendo aos dois pela atitude.

Em setembro de 2019 foi diagnosticado a Tiago um neuroblastoma, um tipo de cancro infantil muito agressivo que afeta as células nervosas e a medula. Os pais do menino iniciaram uma campanha de recolha de fundos, com o intuito de financiar o tratamento, objetivo que foi alcançado com a ajuda de Ronaldo e da companheira.

Na página de Instagram da campanha, foi publicada, este fim de semana, a notícia de que o objetivo fora alcançado e que Tiago já estava a caminho do Hospital Vall D'Hebron, em Barcelona, para iniciar os primeiros exames.



No post a família agradecia a "várias pessoas", ainda assim nunca falou de Cristiano Ronaldo e de Gergina. No entanto, Ivana agradeceu à irmã e ao capitão da Seleção Nacional.

"Obrigado Cristiano e Georgina pela vossa ajuda, solidariedade e grande coração. Obrigado por ajudarem-nos a que o Tomás possa aceder ao tratamento."