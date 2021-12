Ronaldo e Ferguson reuniram-se novamente: "Ele cumpriu com tudo..."

Entrevista do craque português e do técnico escocês será divulgada em breve

Dupla de inegável sucesso no Manchester United, entre 2003 e 2009, Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson, "pai" do português no futebol, serão protagonistas de uma marcante e descontraída entrevista, em honra do passado, promovida pelo clube.

O emblema de Old Trafford, num pequeno excerto divulgado esta sexta-feira, mostra o craque português e o ex-treinador escocês, lado a lado, a recordar parte da ligação de ambos durante a primeira passagem de CR7 pelo Manchester United.

"Ele cumpriu com tudo o que me disse", diz Ronaldo. "Temos que perceber que algumas coisas são maiores do que um clube de futebol", refere Ferguson, figura fundamental na evolução do craque português contratado ao Sporting.

A entrevista completa será divulgada, em breve, nas plataformas do Manchester ​​​​United.