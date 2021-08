Ronaldo é encarado como a última peça de um "all-in" no Manchester United

Operação que desviou o jogador do ​​​​​​​City também é encarada como um piscar de olhos da família Glazer à reconciliação com os adeptos após o episódio da Superliga.

No dia seguinte ao bombástico anúncio da sua contratação pelo United, Ronaldo continua no sossego de uma das suas residências em Lisboa, enquanto Manchester já ferve com o anunciado regresso do português.

Manchete em todas as publicações britânicas, CR7 é encarado como a última peça de um "all-in" da família Glazer, acionista maioritária dos red devils, para tirar o United da sombra do City e devolvê-lo às glórias: não vence a Premier League desde 2012/2013, enquanto o rival arrecadou quatro títulos nesse mesmo período.

Segundo jornais como o "The Guardian" ou o "Daily Mail", a chegada de Ronaldo também funcionou como um fator de reconciliação entre a cúpula diretiva e os adeptos do United, cuja relação estava seriamente deteriorada desde o episódio da Superliga Europeia.

Confirmando a ação decisiva de Sir Alex Ferguson para o desfecho do negócio, Rio Ferdinand foi uma das vozes mais ativas entre as antigas lendas dos red devils nos elogios a um "grande golpe" de mercado. "Várias pessoas da direção do United têm sido criticadas há bastante tempo, mas, nesta situação, comportaram-se de forma perfeita. Porque o regresso de Ronaldo era o melhor que podia acontecer a este clube. Não interessa o que se passa no resto da Europa: os bilhetes mais ambicionados passam a ser os dos jogos de Old Trafford. O Ronaldo traz isso ao United, além de deixar a motivação dos colegas nos píncaros", afirmou o antigo central, à Sky Sports.

Aliadas à de Ronaldo, as contratações de Sancho (95 M€) e Varane (40 M€) alimentam toda esta ambição e, segundo a BBC, funcionam como uma prova de fogo para Ole-Gunnar Solskjaer. Conscientes do salto de qualidade no plantel do United, os donos querem a equipa a competir por todos os troféus onde está envolvida e eventuais deslizes não vão ser tolerados como nas últimas temporadas, pressionando o norueguês - antigo colega de equipa de CR7 - a apresentar resultados no imediato.



Camisolas começam a ser vendidas na terça-feira

De acordo com informação avançada pelo jornal "Manchester Evening News", os funcionários da loja do United em Old Trafford têm avisado os clientes que só vão começar a cunhar o nome de Ronaldo nas camisolas a partir da próxima terça-feira, naquilo que representa uma pista para novidades sobre as primeiras declarações do português após o anúncio da transferência e sobre o número que este vai envergar no regresso ao clube.

Com as regras da Premier League a impedirem a utilização do 7, que só ficaria disponível em caso de saída de Cavani, Ronaldo poderá escolher o número 28, que utilizou nos tempos de Sporting e que está vago após a saída de Pellistri para o Alavés. A estreia em 2021/2022, essa, poderá ocorrer no dia 11 contra o Newcastle.