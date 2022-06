Avançado português recorreu às redes sociais para expressar satisfação com a vitória

Cristiano Ronaldo não foi uma das figuras portuguesas que concedeu declarações à comunicação social no final do Portugal-Chéquia (2-0), recorrendo mais tarde às redes sociais para expressar contentamento com o resultado e agradecer o apoio dos adeptos da Seleção Nacional.

"Grande vitória, equipa! Estamos onde queremos e merecemos... #1!", escreveu Ronaldo na conta de Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)