Ronaldo e a saída do United: "Quando estamos no cimo da montanha, muitas vezes..."

Declarações de Cristiano Ronaldo, avançado da Seleção Nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Liechtenstein, marcado para quinta-feira (19h45) e relativo à primeira jornada da qualificação para o Euro'2024.

Saída conturbada do Manchester United e ida para a Arábia Saudita: "Às vezes é preciso passar por algumas coisas para ver quem está do meu lado. Numa fase díficil é que se vê quem está do teu lado. Não tenho problemas em dizer, tive uma má fase na carreira, mas não há tempo para arrependimentos. A vida segue e, fazendo bem ou não, fez parte do meu crescimento. Quando estamos no cimo da montanha, muitas vezes não conseguimos ver o que está em baixo. Agora estou mais preparado e essa aprendizagem foi importante, porque nunca tinha passado por isso, como nos últimos meses. Agora estou um homem melhor".