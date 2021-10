Ronaldo e a reviravolta na Champions: "Estamos vivos, nunca desistimos!"

Camisola 7 do Manchester United levou os adeptos ingleses à loucura ao colocar os red devils em vantagem, após terem estado a perder por diferença de dois

Autor da reviravolta épica do Manchester United ante a Atalanta, ao marcar o terceiro golo que selou o triunfo (3-2) em Old Trafford, Ronaldo assinalou o feito, através do Twitter, ao sublinhar a perseverança da equipa inglesa por não se ter rendido.

"Sim! O Teatro dos Sonhos está em ebulição! Estamos vivos! Nós somos o Manchester United e nunca desistimos! Isto é Old Trafford!", escreveu o capitão da Seleção Nacional, pouco depois do término do jogo do grupo F da Liga dos Campeões.

Ronaldo foi, esta quarta-feira, o herói no triunfo do Manchester United sobre a Atalanta, num jogo em que os "red devils" estiveram a perder por 2-0 até aos 53 minutos, altura em que Rashford reduziu. Maguire igualou o marcador aos 75 minutos e Ronaldo levantou o estádio aos 81 minutos.

O craque português tornou a ser decisivo na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na segunda ronda, em receção ao Villarreal, também Ronaldo garantiu o triunfo do Manchester United, ao desbloquear o empate (1-1) aos 90+5 minutos.