Ronaldo e a questão dos livres no Real Madrid: "Foi a única conversa com ele"

Rafa Benítez recordou a passagem pelo Bernabéu e aproveitou para desmentir uma espécie de mito.

Rafa Benítez recordou a passagem fugar pelo banco do Real Madrid, na primeira metade da temporada 2015/16, e aproveitou para deixar um esclarecimento no que toca a Cristiano Ronaldo. O técnico espanhol, garante, não ensinou o craque português a bater livres.

"O único comentário que fiz a Ronaldo, tendo em conta como o conhecia do United, foi uma análise de como marcava as faltas. Analisámos a trajetória e vimos se podíamos fazer algum ajuste. Concluímos que não e esquecemos o tema", garantiu, numa entrevista à rádio Cadena Ser.

"Foi a minha única conversa com ele. Tudo o resto, é mentira. Quando marcou faltas a partir do momento em que saí, as estatísticas dele foram piores. Surpreendeu-me que os jornalistas que eu conhecia dissessem isso sem falar comigo", disse ainda Benítez.