"Ronaldo? É a melhor demonstração do que a Arábia Saudita quer"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Valência, na quarta-feira (19h00), relativo às meias-finais da Supertaça de Espanha. Como tem sido habitual nos últimos anos, a competição vai ser disputada em Riade, na Arábia Saudita.

Derrota com o Villarreal: "Não acho que tenha sido por causa do Mundial. Há que esperar um pouco. Estamos magoados pelo jogo diante do Villarreal, mas agora temos um exame importante pela frente. A minha avô dizia-me que, antes de um exame, tinha de pôr o livro debaixo da almofada. Farei isso mais uma vez. Há que recuperar a intensidade, ganhar duelos e estar mais juntos e compactos no terreno de jogo. Não tenho nada programado. Agora jogam-se muitas partidas e não temos uma carga de trabalho por causa do Mundial, mas esse foi simplesmente um mau jogo da nossa parte".

Essa derrota surpreendeu-o? "Era previsível que não iríamos estar no nosso melhor, mas o jogo com o Villarreal surpreendeu-me. As sensações eram boas, mas não fizemos bem as coisas. O aspeto defensivo não foi bom. A equipa sabe fazer melhor e tem de o demonstrar. Temos qualidade, mas precisamos de ter uma base mais sólida. O nosso objetivo é ganhar a Supertaça, pensamos em ganhar tudo".

Fez história ao apresentar um onze titular sem espanhóis: "Não terem jogado espanhóis foi algo casual. O símbolo deste clube é espanhol e, para além disso, é um clube universal. Somos o clube que mais espanhóis produz para o futebol espanhol".

A sua relação com Gattuso já viu melhores dias: "Passámos momentos muito bonitos [quando coincidiram no Milan]. Tivemos problemas pessoais, dos quais não quero falar. Saíram muitos treinadores daquele Milan que treinei, cada um com o seu estilo e conhecimento. Gattuso, Inzaghi, Nesta..."

Bale retirou-se e Ronaldo rumou à Arábia Saudita: "Tanto Cristiano Ronaldo como Bale foram lendas deste clube e desejamos-lhes o melhor. A melhor demonstração do que a Arábia Saudita quer é a presença de Cristiano aqui".