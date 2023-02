Ronaldo diz estar "adaptado" no Al Nassr: "Não é fácil com cinco, seis jogos..."

Declarações após marcar três golos frente ao Damac.

Cristiano Ronaldo conseguiu este sábado um hat trick na vitória do Al Nassr no terreno do Damac, por 3-0, mantendo a liderança da Liga saudita de futebol. Duas semanas depois de ter assinado quatro golos, na visita ao Al-Wehda (4-0), o avançado internacional português voltou a marcar todos os golos do Al Nassr, no jogo da 18.ª jornada do campeonato, aproveitando o empate caseiro 0-0 do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, na receção ao Al Raed , na quinta-feira.

"Estou muito feliz, mas o mais importante é a equipa. Fizemos um ótimo trabalho, eles correram e lutaram muito. Os golos são importantes, mas o trabalho da equipa é mais. Sinto-me mais adaptado com toda a equipa. Não é fácil chegar e, com apenas cinco, seis jogos jogos, conhecerem os meus movimentos. Mas estou a começar a perceber melhor o posicionamento deles e eles a perceberem os meus. Para mim, o mais importante é irmos passo a passo para chegarmos ao nível mais alto", afirmou o craque português à SSC Sports.

O jornalista presente na entrevista rápida terminou a intervenção evidenciando o orgulho por entrevistar Ronaldo, conforme pode ver abaixo.

Os três golos de Cristiano Ronaldo foram todos marcados na primeira parte, aos 18 minutos, na cobrança de uma grande penalidade, aos 23 e aos 44, e liquidaram as aspirações do Damac em discutir o resultado.

O capitão da seleção portuguesa soma já oito golos na competição, sendo superado na lista de melhores marcadores pelo brasileiro e seu companheiro de equipa Talisca, que soma 13, Carlos Júnior (Al Shabab), que conta 12, e pelo marroquino Abderrazak Hamdallah (Al Ittihad), que marcou 11.