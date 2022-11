Ronaldo disse adeus ao United e esta foi a reação de Wayne Rooney

Antigo avançado inglês não se mostrou surpreendido com a rescisão.

Visado por Cristiano Ronaldo na recente entrevista a Piers Morgan, Wayne Rooney não se mostrou surpreendido com a rescisão de contrato entre o craque português e o Manchester United.

"Surpreendido? Não. Não havia outra hipótese, mas é lamentável porque ele foi uma ajuda fantástica para o clube. Desejo-lhe o melhor para onde quer que ele vá", afirmou o antigo avançado inglês esta terça-feira sobre um jogador que teve como companheiro de equipa em Old Trafford.

Os red devils anunciaram rescisão com o avançado de 37 anos, que se encontra no Catar para representar Portugal no Mundial'2022, por mútuo acordo e "efeitos imediatos". "Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United, por acordo mútuo, com efeitos imediatos. O clube agradece-lhe a sua imensa contribuição ao longo de duas passagens por Old Trafford, com 145 golos em 346 jogos, e deseja-lhe, e à sua família, tudo de bom para o futuro", escreveu o clube num curto comunicado.