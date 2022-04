"Ronaldo deve rezar de manhã e agradecer por ter jogado com Benzema"

Cassano, ex-jogador de Itália, pensa que o craque português deve muito do sucesso em Madrid às ações do francês

Karim Benzema deu espetáculo na primeira mão dos "quartos" da Champions, ao marcar três golos ao Chelsea, e Cassano, à boleia desse facto, dirigiu como que uma farpa a... Ronaldo. Para o antigo jogador italiano, o capitão da Seleção Nacional deve muito do sucesso no Estádio Bernabéu às ações do avançado francês do Real Madrid.

"Ronaldo deve rezar de manhã e dizer: 'obrigado Benzema, por ter jogado contigo'. Ronaldo marca e marcará sempre, mas é diferente", disse Cassano, num canal Twitch, realçando a polivalência de Benzema em zona ofensiva. "Benzema é um avançado-centro, mas também é um "Zidane", é um 9, é um 10, um 9 e meio", referiu o italiano.

Ronaldo e Benzema formaram, entre 2009 e 2018, uma parceria de sucesso no Real Madrid, mas a influência do francês no registo goleador do português não é, claro, transcendente. Ao longo de épocas, Benzema fez 43 assistências para Ronaldo, que marcou... 451 golos pelos merengues, sendo o melhor marcador da história madridista.