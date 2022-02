"Ronaldo deve começar a pensar no final da carreira, não quero vê-lo e ter pena"

Defendendo que o avançado do Manchester United já não mantém o nível a que habituou os adeptos, Frank Leboeuf referiu que o português deve começar a pensar no final da carreira.

Frank Leboeuf, campeão do mundo em 1998, pela França, defende que Cristiano Ronaldo deve começar a pensar em pendurar as botas. "Não quero ver o Ronaldo e ter pena", referiu o ex-futebolista, de 54 anos, numa entrevista à ESPN.

""Sabem que mais? Penso que há uma altura em que tens de pensar: 'O que é que estou a fazer com a caminha vida e com a minha carreira?'. E talvez seja altura do Cristiano Ronaldo começar a pensar no final da carreira. Ele devia ter uma discussão com ele próprio e com a família, para saber aquilo que tem de fazer até ao final da carreira, e se existe um futuro. Não quero ver o Ronaldo e ter pena, porque ele está no topo há vários anos. Não quero que ele seja um jogador normal. Ele é um jogador excecional há muito tempo. Preferia que ele desistisse da carreira no topo em vez de, talvez, tentar jogar durante mais dois ou três anos sem ser o jogador que costumava ser", frisou o antigo defesa-central que passou pelo Chelsea, Marselha e Estrasburgo, entre outros.