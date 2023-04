Ronaldo despede-se de Rudi Garcia: "Foi um prazer ter trabalhado contigo"

Treinador francês deixou o comando técnico do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo recorreu esta quinta-feira às redes sociais para se despedir de Rudi Garcia, que deixou o comando do Al Nassr, atual segundo classificado da Liga saudita, com menos três pontos do que o líder Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo.

"Foi um prazer ter trabalhado contigo. Desejo-te o melhor para o futuro", escreveu o avançado português numa "história" do Instagram, acompanhando a mensagem com uma fotografia junto do treinador francês.

É de referir que José Mourinho, atualmente na Roma, foi associado na quarta-feira pela imprensa espanhola ao comando do Al Nassr.