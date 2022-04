Ronaldo deixará de ser embaixador da instituição "Save the children", dizem em Inglaterra

Reação do craque português após a derrota do Manchester United frente ao Everton, no sábado, no qual atirou um telemóvel de um jovem adepto para o chão, continua envolta em polémica.

O momento em que Cristiano Ronaldo, após a derrota do Manchester United frente ao Everton, no sábado, no qual atirou um telemóvel de um jovem adepto autista - Jacob Harding - à porta do túnel para o chão, poderá trazer consequências ao craque português, que será ouvido pela polícia inglesa e poderá ainda ser castigado pela Premier League. Mas o primeiro "golpe" até já terá chegado.

De acordo com o "The Sun", Ronaldo deixará de ser embaixador da instituição "Save the children" [Salvem as crianças]. Esta organização é destinada à proteção das crianças e não quererá ter o capitão da seleção portuguesa como embaixador depois do episódio de sábado.

De recordar que Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para pedir desculpa pelo sucedido e convidar o adepto a assistir a um jogo do Manchester United, convite esse que estará a ser recusado, de acordo com a mãe, Sarah Kelly.