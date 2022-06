Ronaldo deixa mensagem após o empate em Espanha: "Renova a nossa ambição"

O capitão da Seleção Nacional reagiu à igualdade conseguida por Portugal no Benito Villamarín, em Sevilha, na estreia da terceira edição da Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para abordar o empate a uma bola entre Portugal e Espanha, referente à jornada inaugural do grupo 2 da terceira edição da Liga das Nações.

O camisola sete da equipa das Quinas fez uma publicação com a seguinte mensagem: "A Liga das Nações é uma competição que ficará para sempre ligada à Seleção Nacional, a primeira a conquistar este troféu. O nosso arranque nesta edição, com um importante empate em Espanha, renova a nossa ambição. A mesma de sempre, a mesma que nos move e nos une em todos os momentos: ganhar por Portugal!".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Recorde-se que o jogador do Manchester United começou a partida no banco de suplentes, algo que não acontecia desde 7 de outubro de 2017, no encontro de qualificação para o Mundial de 2018 frente a Andorra (que terminou com vitória portuguesa por 0-2, tendo o astro madeirense apontado o primeiro golo luso aos 63 minutos). Ainda assim, frente à "La Roja", Ronaldo entrou ao minuto 62 para o lugar de André Silva e somou a 187ª internacionalização.