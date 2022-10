Ronaldo deixa mensagem antes do Chelsea-Manchester United

Internacional português está fora do jogo, depois de ter abandonado o relvado antes do final do encontro diante do Tottenham.

Cristiano Ronaldo, fora da visita do Manchester United ao terreno do Chelsea após ter abandonado o relvado antes do apito final do encontro diante do Tottenham na última jornada (triunfo dos "red devils" por 2-0), recorreu este sábado às redes sociais para deixar uma mensagem de força horas antes da partida em Stamford Bridge.

"Vamos, Manchester United", escreveu o internacional português nas histórias da sua conta no Instagram.

O Manchester United defronta este sábado o Chelsea em Stamford Bridge, a partir das 17h30, em encontro da 13.ª jornada da Premier League.