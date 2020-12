Ronaldo deixa garantia antes de terminar 2020: "Mais forte e motivado do que nunca"

Cristiano Ronaldo está de regresso aos treinos na Juventus

Cristiano Ronaldo assinalou nas redes sociais o regresso aos treinos na Juventus, depois de uma curta paragem durante a qual recebeu o prémio de Jogador do Século.

"Uma pequena pausa que sempre recordarei pelas melhores razões. Bons tempos e grandes memórias com a minha família, os meus amigos e os calorosos fãs do Dubai. Mas, agora é tempo de voltar ao trabalho! As baterias estão completamente carregadas para que possa regressar mais forte e mais motivado do que nunca", poder ler-se na publicação feita esta quarta-feira.

Recorde-se que durante esta pausa, Ronaldo foi distinguido com o troféu de Jogador do Século nos Globe Soccer Awards. O português bateu a concorrência do argentino Lionel Messi, do egípcio Mohamed Salah e do antigo internacional brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que eram os restantes finalistas.