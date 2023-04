Cristiano Ronaldo debaixo de fogo e há quem peça a deportação

Toque nos genitais mereceu reprovação e pedido de deportação. Al Nassr defendeu o jogador.

Terça-feira, após a derrota (2-0) sofrida no dérbi de Riade frente ao Al Hilal, Cristiano Ronaldo deixou o campo visivelmente irritado e deu nas vistas por um toque nos genitais que foi interpretado como uma resposta aos cânticos por Messi.

Uma imagem que está a dar muito que falar na Arábia Saudita, com críticas e até um aparente pedido de deportação. A advogada Nouf bin Ahmed, num tweet, escreveu que o gesto de CR7 "é considerado um delito de desonra pública e é um dos crimes que supõe uma consequente detenção e deportação, se for cometido por um estrangeiro", garantindo que vai fazer queixa às autoridades.

Perante a polémica suscitada, o Al Nassr já saiu em defesa do capitão da Seleção, confirmando ao jornalista Muhammed Al-Enezi que o gesto se ficou a dever a uma lesão na zona da púbis. "A disputa com Cuéllar, do Al Hilal, começou com uma pancada numa zona sensível. Isto é oficial. Quanto às explicação dos adeptos, eles são livres de pensarem o que entenderem", escreveu o jornalista.