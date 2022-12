Ronaldo de volta às redes sociais e uma mensagem enigmática

Um dia depois de deixar o Catar, na ressaca da eliminação de Portugal no Mundial'2022, Ronaldo voltou esta segunda-feira a publicar nas redes sociais

"Três aspetos da realidade: dor, incerteza e trabalho constante", isto é o que se pode ler na publicação de Cristiano Ronaldo, esta segunda-feira, na rede social Instagram. Um dia depois de ter feito um outro "post", esse a comentar o que se passou no Mundial'2022.

Recorde-se que no domingo, dia seguinte à eliminação de Portugal nos quartos de final, Ronaldo garantiu que foi sempre "mais um a lutar pelo objetivo de todos" no Mundial'2022 e assegurou que jamais viraria as costas aos companheiros e ao país.

Um dia depois da derrota com Marrocos, que afastou Portugal das meias-finais do Campeonato do Mundo, o capitão de seleção assumiu que "ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho" da carreira, acrescentando: "Felizmente ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do mundo era o meu maior sonho".

Ronaldo, que no sábado saiu em lágrimas do relvado do Estádio Al Thumana após eliminação lusa, garantiu que sempre lutou pelo sonho de ser campeão mundial, e lembrou o apoio que sentiu dos adeptos portugueses.