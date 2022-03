Ronaldo de volta aos treinos do United, depois de falhar dérbi com o City

Português tenta ser opção para o próximo encontro dos red devils, diante do Tottenham

Depois da goleada sofrida aos pés do grande rival da cidade, o City, o Manchester United já regressou aos treinos, aparentemente com uma novidade. Cristiano Ronaldo, pelo menos, apareceu no centro de estágio dos red devils.

Segundo a imprensa inglesa, o português chegou hoje de manhã ao centro de treinos de Carrington, ficando ainda por perceber que tipo de disponibilidade teve para treinar junto com os colegas.

Ralf Rangnick confirmou, no final do jogo no Etihad, que o internacional português estava com uma lesão na anca, problema que o levou a viajar para solo português ainda no dia do dérbi de Manchester.