"Ronaldo de volta ao Manchester United? Olhava mais depressa para os Wolves..."

Troy Deeney, capitão do Watford, elogia o astro português e aborda um possível regresso do CR7 a Inglaterra.

Os últimos dias têm sido ricos em rumores sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. De acordo com a imprensa italiana, a Juventus poderá considerar vender o astro português de forma a aliviar a folha salarial e, além do PSG, também o Manchester United está a perfilar-se como um dos candidatos a receber o goleador.

O CR7, recorde-se, representou os "red devils" durante seis temporadas e foi em Old Trafford que conquistou a primeira Bola de Ouro da carreira, em 2008. O regresso ao clube poderia, portanto, surgir como uma opção lógica, mas há quem veja Ronaldo mais depressa num clube como o... Wolverhampton:

"Eu olhava mais depressa para um clube como os Wolves, com aquela ligação a Portugal. Poderia resultar", começou por referir Troy Deeney, avançado e capitão de equipa do Watford, que milita no Championship. "Quem ficar com ele, vai ficar com um talento inacreditável. Mas não vão encontrar o mesmo Ronaldo dos anos no United. Haverá sempre essa comparação. Ronaldo vai continuar a marcar golos, mas vai ter de alcançar 30 ou mais numa época, porque isso vai estar sempre no pensamento das pessoas. Poderá atingir esse nível novamente?", questionou o inglês, de 32 anos, em declarações à TalkSport. Logo depois, voltou ao tema Wolves:

"Eles estão a criar algo especial com os jogadores que têm e vão lutar pelos seis primeiros lugares nos próximos anos. A ligação a Portugal, como disse, é positiva. Se querem chegar ao próximo patamar, [Ronaldo] é o tipo de jogador que precisam de ter", acrescentou Deeney, antes de concluir.

"Se ele estiver disponível, ficaria surpreendido se houvesse alguma equipa do 'top 10' da Premier League que não tentasse contratá-lo. Se for para a América e juntar-se aos LA Galaxy, por exemplo, será estranho. Quem ficar com ele, fica com um grande espécime, um grande líder e todo o mediatismo que traz com ele, muito provavelmente um dos cinco melhores futebolistas de sempre. Há outros motivos além do futebol que fazem os clubes pensar em Ronaldo", rematou.