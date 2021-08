Ronaldo de regresso ao United: recorde a lenda de CR7 no Teatro dos Sonhos

Português regressa a um clube que já não tem Ferguson como treinador...há quase uma década

Cristiano Ronaldo está, 12 anos depois, de regresso ao Manchester United, o clube em que o avançado português e atual capitão da seleção nacional começou a trilhar o seu caminho para se tornar numa lenda do futebol mundial.

Ronaldo nasceu na Madeira, fez toda a sua formação em Lisboa, no Sporting, mas foi em Manchester e em Old Trafford, em 2003, no estádio que é apelidado de "teatro dos sonhos", que o jogador luso começou a escrever a sua história, regressando agora com a bagagem cheia de títulos, recordes e também com um lugar reservado nos melhores de sempre.

Aos 36 anos, o avançado português vai voltar a vestir a camisola dos "red devils" com as atenções viradas para a Premier League, prova que conquistou por três vezes na sua primeira passagem, e para a Liga dos Campeões, troféu que levantou com o Manchester United em 2007/08.

Desta vez, Ronaldo não vai encontrar no banco o escocês Alex Ferguson, treinador que, segundo o próprio jogador luso, teve uma grande importância no início da sua carreira, mas sim Ole Gunnar Solskjaer, técnico norueguês de 48 anos que se mantém no cargo há dois anos e meio, apesar da falta de títulos.

No campo, o avançado vai ter a companhia do compatriota Bruno Fernandes, seu colega na seleção nacional e jogador que vai perder o estatuto de estrela do Manchester United com o regresso de Ronaldo. Diogo Dalot também faz parte do atual plantel.

Antigos colegas no Real Madrid, Ronaldo vai reencontrar o central francês Varane e terá à sua espera outras grandes figuras do futebol atual, como David de Gea, Paul Pogba, Marcus Rashford e Edinson Cavani.

Em seis temporadas no Manchester United, entre 2003 e 2009, Ronaldo registou 118 golos em 292 jogos e, além da Premier League e da Champions, conquistou também o Mundial de clubes, uma Taça de Inglaterra e duas Taça das Liga de Inglaterra.

Quando chegou a Inglaterra, aos 17 anos, depois de ter 'maravilhado' Alex Ferguson e os responsáveis do Manchester United num particular entre o Sporting e o clube inglês, em Lisboa, que marcou a inauguração do novo Estádio José Alvalade, Ronaldo tinha apenas um Supertaça portuguesa no currículo.

O jogador madeirense chegou as escolas do Sporting com apenas 12 anos e fez toda a sua formação nos "leões", mas acabou apenas por fazer apenas 31 jogos na equipa principal, registando cinco golos.

Já com um bom currículo, e com uma Bola de Ouro, conquistada em 2008, Ronaldo rumou em 2009 ao Real Madrid, clube em que começou a bater à porta do reino dos deuses do futebol e onde agora, passado uma década, tem um trono reservado para a eternidade.

Fora de Old Trafford, o avançado conquistou mais quatro Ligas dos Campeões, todas com o Real Madrid, e mais quatro Bolas de Ouro, também enquanto estava ao serviço do histórico emblema espanhol.

A nível internacional, Ronaldo sagrou-se campeão europeu com Portugal, em 2016, e ajudou a sua seleção a conquistar a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.

Ronaldo volta a Manchester com 32 grandes títulos conquistados, mas talvez um sentimento de dever falhado na Juventus, já que não conseguiu levar a equipa de Turim à conquista da "Champions", o seu grande objetivo quando se mudou para o futebol italiano.

São muitos os títulos, mas o avançado português regressa Old Trafford também cheio de recordes pessoais, sendo atualmente o melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões, com 134 golos, e o jogador que mais golos marcou em fases finais de Europeus, com 14, entre outros.

Já ligado ao Manchester United, o próximo recorde a bater será ao serviço de Portugal e é o de melhor marcador de sempre de seleções nacionais. O avançado leva 109 e está igualado com iraniano Ali Daei, já reformado.

Tudo aponta que o regresso de Ronaldo aos relvados com a camisola dos "red devils" será em 11 de setembro, perante o Newcastle, precisamente em Old Trafford.