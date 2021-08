Primeiro jogo do Manchester United depois do anúncio do regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford

Não será surpreendente, mas não deixa de ser revelador do entusiasmo que o regresso de Ronaldo está a provocar nos adeptos do Manchester United. De que falamos? De um Ronaldo de cartão numa das bancadas do estádio dos Wolves, onde o United joga este domingo, e de um cântico que se volta a ouvir em Inglaterra: Viva Ronaldo.

Vídeo [via @vishy_united]