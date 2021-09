Ronaldo dá recado ao Manchester United por derrota com Aston Villa

Ronaldo ficou em branco no duelo caseiro frente ao Aston Villa

Craque português como que lançou o apelo aos colegas para reagirem, na próxima oportunidade, ao desaire caseiro sofrido este sábado

Titular no embate entre o Manchester United e o Aston Villa, no qual ficou em branco e que ditou a primeira derrota dos red devils na Premier League, Ronaldo alertou para a importância de pontuar dada a dificuldade da prova e pediu uma reação em breve.

"Isto é apenas o começo, mas numa competição tão forte como a Premier League, cada ponto conta. Temos que reagir imediatamente, voltar a pôr-nos de pé e mostrar a nossa verdadeira força", referiu o craque português, este sábado, no Instagram.

Em pleno Old Trafford, o Manchester United perdeu, este sábado, com o Aston Villa, em jogo da sétima jornada da Premier League, no qual o compatriota Bruno Fernandes falhou um penálti, aos 93' minutos, direcionado a bola para a bancada.

Nesse momento, o placard indicava uma vantagem - que se verificou no fim - mínima do Aston Villa, conseguida pouco antes, aos 88 minutos, por intermédio de Kortney Hause, lance esse que motivou várias queixas do treinador Ole Solsjkaer.

O Manchester United está, agora, na quarta posição da classificação da Premier Legue, com os mesmo 13 pontos dos concorrentes Manchester City, Chelsea e Everton, sendo o Liverpool líder com 14 pontos.

Em 29 de setembro, a equipa dos red devils volta à ação para enfrentar, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, os espanhóis do Villarreal. A reação pedida por Ronaldo começará por aí.