Ronaldo dá a vitória ao Al Nassr, mas Nuno Espírito Santo continua firme na liderança

O avançado português marcou o 3-2 final contra o Al Shabab. Na outra partida jogada à mesma hora, o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo venceu e continua na frente da liga saudita

Cristiano Ronaldo marcou o 14.º golo na liga saudita, consumando a reviravolta do Al Nassr contra o Al Nassr (3-2) e mantendo a sua equipa com possibilidades de conquistar a liga saudita, a duas jornadas do fim da prova.

O Al Nassr começou a perder por 2-0, com bus de Guanca, e depois Ghareeb, Talisca e Ronaldo marcaram para dar a volta ao jogo.

Na outra partida disputada à mesma hora, o Al Ittihad venceu por 1-0 o Al Batin, com golo de Romarinho, e mantém assim a vantagem de três pontos na frente da classificação. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo tem vantagem no duelo direto com o Al Nassr, pelo que na próxima jornada se pode sagrar campeã.