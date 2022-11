Ronaldo critica Ten Hag: "Não permito que me coloque durante três minutos"

Declarações de Cristiano Ronaldo na entrevista concedida a Piers Morgan

Profissionalismo: "No mundo do futebol são muito individualistas, olham para si, não têm interesse nos teus problemas. Querem-te independentemente dos teus problemas. Há jogos, pré-temporada, Mundial, jogos de preparação... É difícil, às vezes tens de abdicar de tudo. E neste verão não me senti confortável. A Imprensa duvidou do meu profissionalismo, deixou-me muito triste. Toda a minha vida fui dos melhores profissionais".

Deixar o estádio na pré-época: "Do que me arrependo é de deixar o estádio... Ou talvez não. Mas, digamos que me arrependo. Mas ao mesmo tempo senti-me provocado pelo treinador. Não permito que me coloque durante três minutos, não sou jogador para isso".

Desculpa e encerrado: "Todos fazem isso, não sei porque mencionam o jogo do Rayo Vallecano. Só falam de mim, da ovelha negra. Saí eu e oito jogadores. Não sei porque só me citam a mim. Ok, percebo, está feito. Entendo, pedi desculpa ao treinador e o capítulo está encerrado."

Ten Hag quis mostrar quem era o chefe. Sentiu isso? "Sempre mencionou que não fiz pré-temporada e que tinha de esperar a minha oportunidade. Eu percebo. Não lhe vou dar pontos, mas não o fez assim com todos. Percebi que estava a chegar, o Manchester estava muito mal nos últimos cinco anos, queriam limpar a casa. Mas a forma como fizeram disso algo tão grande é porque a comunicação não foi a melhor. Mas outras coisas aconteceram que as pessoas não sabem. A empatia com o treinador não é boa, sou honesto."

Respeito e Ten Hag: "Se me respeita? Acho que não me respeita como eu mereço. Mas é como é"

Não entrou com o Manchester City, a perder. Ten Hag disse que foi por respeito: "Desculpas. Vi muitas coisas, mas não quero criticar. Pode ter uma opinião diferente, eu respeito, mas desculpas a toda a hora não fazem sentido. Não me coloca diante do City por respeito à minha carreira, mas quer meter-me a três minutos do final com o Tottenham. Acho que fez de propósito."

[Vídeo em que se vê que gesticula e não quer entra]. Esperava não ter feito isso? " Arrependo-me de sair do estádio. Mas queria que ele tivesse respeito por mim. Fiquei muito desapontado com o comunicado do Manchester United, nunca tive nenhum problema em nenhum clube e suspenderam-me. Senti que foi para me envergonhar, para me humilhar. Não quero dar detalhes do que queriam fazer. Mas cheguei a casa e disse que não ia ao jogo porque estava suspenso e riram-se. Senti-me bem, fiquei relaxado, mas desapontado. OK, não sou perfeito, cometi um erro, mas suspenso e falhar o jogo? Fiquei desapontado."

Estratégia do United: "Muitas coisas aconteceram. Em algumas partes foi estratégia do clube para eu reagir assim. Porque queriam que eu fosse embora, não só o treinador, mas dois ou três administradores. Senti-me traído. Não devia dizer isto, mas as pessoas devem ouvir a verdade. Não só não me querem este ano, como já no ano passado, também"