Ronaldo critica gestores do Manchester United, cita Picasso e aposta tudo no Mundial

Declarações de Cristiano Ronaldo na entrevista a Piers Morgan e publicada no jornal The Sun. Durante a entrevista disse que por agora só se quer concentrar no Mundial e "ganhá-lo por Portugal"

Reconstrução do United mesmo sem Ronaldo: "Como disse o Picasso, tens de destruir para reconstruir [n.d.r. a frase correta é: "Todo ato de criação é, antes de tudo, um ato de destruição] e se eles começarem por mim, para mim, não é um problema. Adoro o Manchester United, adoro os adeptos, eles estão sempre do meu lado. Mas se eles queres fazer de forma diferente... eles têm de mudar muitas, muitas coisas.

O que Ferguson pensa sobre estado do clube: "Ele sabe melhor do que ninguém que o clube não está no caminho que merece estar. Ele sabe. Toda a gente sabe. As pessoas que não veem isso... É porque não querem ver; são cegas".

Família: "A minha família é tudo para mim. Ainda para mais depois do que passamos ao longo do ano".